Valentijnscoalitie in Haaltert

De kogel is door de kerk. Haaltert heeft een nieuwe valentijnscoalitie. Eind deze maand kan Haaltert zich aan een nieuw bestuur verwachten.

Een nieuwe coalitie van CD&V, VLD-CL en Gina Verbestel en Dany Van den Steene neemt in Haaltert het roer over. Na een vrijage van zes en halve maand werd het huwelijkscontract getekend en zal het worden bezegeld op Valentijn in een extra gemeenteraad. Hiermee komt meteen een einde aan een lange periode van onbestuurbaarheid.

Gina Verbestel blijft OCMW-voorzitter en Phaedra Van Keymolen zal worden voorgedragen als burgemeester. Veerle Baeyens zal vermoedelijk voorzitster van de gemeenteraad blijven

Van zodra er meer informatie beschikbaar is over de verdere invulling van de mandaten zal hierover worden bericht.