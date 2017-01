Parkeerplaatsen voor mensen met een beperking in Geraardsbergen

Geraardsbergen: parkeerplaatsen voor mensen met een beperking.

Op de gemeenteraad van 17 januari hekelde N-VA gemeenteraadslid Ilse Roggeman wederom de problemen die mensen met een handicap ervaren bij het vinden van voorbehouden parkeerplaatsen in Geraardsbergen.

Wanneer deze mensen willen deelnemen aan socio-culturele activiteiten of willen winkelen worden zij geconfronteerd met het niet vinden van een aangepaste parkeerplaats. Dit omwille van enerzijds het gebrek aan voldoende locaties, anderzijds omwille van het misbruik van de plaatsen die wel beschikbaar zijn. Elk jaar betrappen lokale agenten en parkeerwachters zo een 39 500 chauffeurs die hun wagen onterecht op een parkeerplaats voor mensen met een handicap zetten. Soms zijn daar ook bestuurders bij die misbruik maken van een vervallen parkeerkaart, zoals er naar schatting 200.000 in omloop zijn.

In Geraardsbergen leven 2 652 personen die erkend zijn als persoon met een handicap en zijn er 1935 geldige parkeerkaarten in omloop.

Vandaar de vraag van gemeenteraadslid Ilse Roggeman aan schepen Erwin Franceus naar het aantal aangepaste parkeerplaatsen voor mensen met een handicap in Geraardsbergen. Schepen Franceus wist te melden dat er in het stadscentrum ongeveer 73 aangepaste parkeerplaatsen zijn en ongeveer 43 in de deelgemeenten; kortom een goede 116 voorbehouden parkeerplaatsen. “Te weinig” volgens gemeenteraadslid Roggeman.

Schepen Franceus deelde mee dat mensen met een beperking in Geraardsbergen overal gratis mogen parkeren en dat hij in het komende infomagazine van de stad een artikel zal plaatsen over de parkeermogelijkheden voor mensen met een handicap.