Fietsotheek voor kansarme gezinnen in Geraardsbergen

In de strijd tegen de armoede pleit Steven De Boe (N-VA) voor het oprichten van een fietsotheek. Elke ouder zal het beamen: een kwaliteitsvolle kinderfiets is niet goedkoop. Je kind groeit zo snel dat het regelmatig een grotere fiets nodig heeft. Deze dure aankoop wordt meestal wat uitgesteld om vervolgens een fiets ‘op de groei’ te kopen. Hierdoor fietsen de meeste kinderen een lange periode op een niet aangepaste fiets, waardoor leren fietsen moeilijker gaat en fietsen gewoon minder leuk wordt. Voor kansarme gezinnen is dit niet haalbaar.

De Boe is van mening dat de fietsotheek hier verandering in kan brengen. “Hiermee zouden alle kinderen in onze stad een kans krijgen om ook met de fiets naar school te gaan, om met hun vrienden te fietsen, om deel te nemen aan fietstochten die door de school georganiseerd worden.”

Het principe van een fietsotheek is simpel: in plaats van een fiets te kopen, neem je een abonnement. Zo kan je kind voor een bepaald bedrag en waarborg een jaar lang over een kinderfiets beschikken. Telkens je kind te groot geworden is voor zijn of haar fiets, ruil je die in voor een groter model. Zo heeft je kind altijd een fiets op maat en hoef je geen fiets meer aan te kopen.

Er kan gestart worden met een loopfiets en eindigen met tweewielers voor kinderen tot 12 jaar. Wie zelf een fiets schenkt kan bijvoorbeeld korting krijgen. Maar het arsenaal aan fietsen kan ook aangevuld worden met herbruikbare tweedehandsfietsen die geschonken kunnen worden aan het project.

“Een initiatief dat perfect aansluit bij het mobiliteitsbeleid en de promotie van Geraardsbergen als kindervriendelijke stad”, aldus Steven De Boe. Hij bracht het idee op de gemeenteraad. De bevoegde schepen antwoordde positief en zou de fietsotheek onderbrengen in het toekomstige huis van het kind.