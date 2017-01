Karnaval Ledeberg kiest ook een Kinderprins en Kinderprinses

22ste Prins of Prinses Karnavalverkiezing Ledeberg

1ste Kinderprins en Kinderprinses Karnavalverkiezing Ledeberg

Karnaval Ledeberg organiseert op zaterdag 11 februari 2017 om 20.00u voor de tweeëntwintigste keer een Prins of Prinses Karnavalverkiezing.

Voor de eerste maal hebben we dit jaar gekozen om een Kinderprins en Kinderprinses Karnavalverkiezing te organiseren.

Kandidate voor de titel van Prinses Karnaval Ledeberg 2017

Het Organisatiecomité is blij dat er voor dit jaar terug één kandidate is en dat is :

Wendy Pattyn, die voor ‘t Zieverstroatse in de karnavalsarena treedt.

Wendy Pattyn is geboren op dinsdag 26 juni 1984 te Kortrijk.

Ze is gehuwd en heeft een zoon van vijf jaar, Giovanni. Wendy is haar papa op 1-jarige leeftijd gevolgd naar Ledeberg en daar is ze dan verder opgeroeid. Haar eerste ervaring met karnaval was als ze 4 jaar was. Daarna zijn de kriebels om karnaval te vieren blijven hangen. In de Ledebergse karnavalgroep met name ‘t Zieverstroatse is zij reeds 28 jaar actief. In al die jaren heeft Wendy samen met vader Jos veel geplakt, geschilderd, enz. aan de karnavalwagens. Nagels inkloppen, vijzen indraaien is voor haar geen enkel probleem.

In 2012 streed zij reeds voor de titel van Prinses Karnaval Ledeberg 2012. Zij was toen ook onze enige kandidate maar haalde de titel glansrijk binnen.

Naast karnaval is ze ook met de groep bezig met het bouwen van een wagen voor de Ledebergse Lichtstoet. Verder heeft ze nog enkele bezigheden zoals : tekenen, schilderen, airbruch, enz.

Naast karnavalist is Wendy ook nog een AFFOL ( Adult Female Fan of Lego ) en is zij lid van Lego Collectors Club die erkend is door de The Lego Group.

Kandidate voor de titel vanKin derprinses Karnaval Ledeberg 2017

Lunipoen ( Luna Steijaert ) die de kleuren van de Ledebergse karnavalgroep

LKV De plakvliege zal verdedigen.

Luna is geboren op woensdag 12 april te Gent en woont al 10 jaar in Ledeberg met haar ouders en 3 zussen. De naam Lunipoen heeft zij gekozen omdat haar zussen haar steeds zo aanspreken.

Luna zit in het 5de leerjaar van de basisschool Henri D’Haeze te Gentbrugge. Dit is haar 6de jaar dat ze deelneemt aan Karnaval Ledeberg.

Zij heeft nog verschillende andere hobby’s waaronder ritmisch turnen en dansen bij Forza Ritmica.

Zij kijkt ook graag naar Disney Channel. Met haar vriendinnen maakt ze soms ook grappige filmpjes op Music.ly. Vorig jaar was zij ook kandidaat voor mini/mister Gent en is ze 2de eremeisje geworden. Lily en Gucci zijn de chihuahua’s die zij ook nog thuis heeft.

Nu zijn zij met de groep bezig aan het repeteren voor de show van Dakota, waar Luna ook aan zal deelnemen. Dakota strijdt namelijk naar de titel voor Prinses van Oost-Vlaanderen.

Strijd om de Titel Prinses en Kinderprinses 2017

Deze 2 kandidaten zullen zich moeten bewijzen, ook al zijn ze alleen. Ze zijn al maanden, met veel sportiviteit en vriendschap, campagne aan het voeren en zullen niet nalaten hun beste beentje voor te zetten. De kandidaten en de organisatoren hopen dat diezelfde sportiviteit ook bij de beide supporterclans gegarandeerd blijft.

Diverse proeven

Wie de Ledebergse titel wil veroveren moet, na een intense voorbereiding, wel over goede papieren beschikken.

De kandidaten moeten 4 soorten proeven afleggen :

de presentatieproef

de kennisproef

de behendigheidsproeven

de showproef

Het publiek kan mee bepalen. Elke aanwezige karnavalist, die in het bezit is van een ingangskaart, heeft recht op één stem die op het einde van de avond, na afloop van de verschillende proeven, kan uitgebracht worden. Er worden stembiljetten verdeeld tot aan het einde van het showgedeelte van de kandidaat prinses. Wie nadien komt, heeft geen stemrecht meer.

De resultaten van de proeven, de punten van een deskundige jury en de stemmen van het publiek zullen ten slotte bepalen aan wie de Ledebergse karnavalseer toekomt. Beide kandidaten zullen 60% moeten behalen om de Prinsestitel te mogen dragen.

Voorop in de Ledebergse karnavalstoet

De nieuwe Prinses en Kinderprinses mogen natuurlijk het voortouw nemen op de 32ste Ledebergse karnavalstoet die op zaterdag 11 maart 2017 vanaf 15u , onder het motto

“tes een kleuterklasse”, door de straten van de deelgemeente trekt.

Zij zullen, als opvolgster van Prinses 2016 Elsie Boop (Els Van Haelst ), ook de talrijke Ledebergse karnavalisten met volle goesting door de vierdaagse Ledebergse karnavalgekte loodsen (10 maart tot en met 13 maart 2017).

Locatie : Feestzaal Dienstencentrum Ledeberg

De tweeëntwintigste verkiezing voor Prinses en de eerste voor Kinderprinses vindt plaats op zaterdag 11 februari 2017 in de Theaterzaal van het Dienstencentrum Ledeberg en start om 20u stipt. De deuren gaan open om 19.00u.

De reservatiekaarten (7 EUR), die toegang geven tot de verkiezing, zijn verkrijgbaar bij de kandidaten .

Gezien de capaciteit van de zaal is het absoluut nodig om de kaarten vooraf te kopen.

Het zal er zeker op aan komen om vlug genoeg te zijn, want de zaal zal zo goed als uitverkocht zijn.