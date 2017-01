Valentijns Run en Bike Geraardsbergen

Op zondag 12 februari wordt om 11uur aan sporthal De Kriebel te Geraardsbergen de 3de editie van de Valentijns Run&Bike op gang geschoten. Deze organisatie van Coach Wim in samenwerking met het Gwielek Endurance Team schotelt deelnemers een parcours voor van 9 of 17 deels off-road kilometers. Teams bestaan uit één mountainbiker en één loper die de hele omloop samen afwerken en onderweg onbeperkt mogen wisselen van functie.

Ter gelegenheid van Valentijn willen wij mensen de kans geven om samen een sportuitdaging aan te gaan. Onze deelnemers bestaan grotendeels uit zuiver recreatieve joggers of fietsers maar toch mochten we voorgaande jaren enkele toppers op het podium hun prijs overhandigen. Na de start leiden we het deelnemersveld langs het denderpad door het Boelarebos waarna we enkele hellingen langs de flanken van de Hoge Buizemont aandoen via veldwegen, voordat we naar de finish trekken is er nog een technische passage. Er is keuze tussen één of twee ronden.

Voorinschrijven kan tot 3 februari aan €15 per ploeg via de site www.coachwim.be ter plaatse inschrijven kan ook een €20. Alle deelnemers krijgen bij aankomst een aandenken mee naar huis.