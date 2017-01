Autosalon van start in Brussel

-Brussel- Het autosalon van Brussel dat afgelopen vrijdag van start ging mag zich verheugen in een talrijke opkomst. Eigenlijk is het nu het salon van moto’s, auto’s, bedrijfsvoertuigen en lichte vracht, het eigenlijke “kleine salon”. Toch wordt er een record aantal bezoekers verwacht op dit 95e autosalon. Het was minister van werk Peeters die op een persconferentie mocht aankondigen dat de kopers veel meer rechten zouden krijgen dan nu het geval is. Als er bvb software geplaatst word in een wagen dan moet de koper daarvan op de hoogte gesteld worden.



Of als de wagen om de één of andere reden teruggeroepen word dan mag dat de consument geen euro kosten. Dit en nog veel meer zit vervat in de ondertekening van de overeenkomst tussen FEBIAC, de Automobiel- en Tweewielerfederatie voor België en Luxemburg, de diensten van Vice-Eerste minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, Kris Peeters en met de FOD Economie.

(overeenkomst net getekend)

Joost Kaesemans woordvoerder van het salon die we na deze persconferentie tegen het lijf liepen wist ons nog te vertellen dat ze voor dit autosalon hoopten op een 400.000 bezoekers. We zijn nu een week verder en het ziet er nu al naar uit dat het getal ongetwijfeld zal gehaald worden. Met nog drie dagen te gaan en vanavond de nocturne hopen ze het aantal ruimschoots te halen.

(Joost Kaesemens, woordvoerder van het salon)

Er zijn ook al een aantal nieuwe technische snufjes te bekijken zoals daar zijn: fileassistent dit is een alternatieve snelheidregelaar die automatisch afremt op je voorganger. Apple Carplay en android auto: Deze technologie zorgt ervoor dat je het scherm van je smartphone kan kopiëren naar het scherm van je auto en zo je smartphone kan bedienen met de knoppen van je wagen. Het staat nog niet helemaal op punt en dit zouden we ook afraden wegens “afleiding”

(zelfs een elkrische bestelwagen werd voorgesteld)

Ook de lichten hebben een metamorfose ondergaan er zijn nu full-led lichten en lichten met lasertechnologie. Deze laatste passen de lichtstraal zodanig aan het zicht zonder je tegenliggers te verblinden. Dat zijn een paar van de nieuwe technologieën dat je op het salon kan vinden, uiteraard met een passend prijskaartje en niet te vinden op de goedkopere modellen.



Tenslotte vinden we ook paleis 12 een aanrader daar krijg je regelmatig een show te zien van waaghalzen op de moto. Maar ook het parcours dat uitgestippeld is om met een wagen en onder begeleiding van een ervaren bestuurder te ontdekken loont zeker en vast de moeite. Bij de Trial Tour zie je en kan je aan de lijve ondervinden tot wat moderne wagens van tegenwoordig in staat zijn.



Mensen die nog naar het 95e autosalon willen moeten zich wel beginnen haasten. Vanavond is er nog een nocturne en blijft het salon open tot 22u, morgen en overmorgen kan je nog terecht van 10u tot 19u. Om de toegangscontrole zot vlot mogelijk te laten verlopen, raadt organisator FEBIAC aan om niet met tassen en rugzakken naar het Salon te komen. Wie toch een tas bij zich heeft, zal deze moeten laten controleren.

Het is bovendien een goed idee om je toegangsticket vooraf via het online platform aan te schaffen (https://tickets.brussels-expo.be/). Tickets die je online koopt zijn goedkoper dan aan de kassa’s ter plaatse, en je verliest geen tijd bij het binnenkomen. Voor de liefhebbers van dromen mits een meerprijs van 7€ kan je vandaag naar je droomauto gaan kijken. Deze wagens kan je kopen vanaf een paar honderdduizend tot een paar miljoen euro. Zondagavond sluit het 95e autosalon zijn deuren en zullen we weten hoeveel bezoekers er over de vloer kwamen.



(De laatste instructies worden meegedeeld)

