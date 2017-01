Europa moet recht op zelfbeschikking respecteren

Voor het eerst in de geschiedenis van het Europees Parlement buigen parlementsleden uit vier politieke fracties en uit verschillende naties zich over de toepassing van het recht op zelfbeschikking in de EU. Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) is vandaag gastheer voor deze conferentie: “We verwelkomen politici, middenveldorganisaties en academici uit alle uithoeken van Europa. Deze mensen uit o.a. Vlaanderen, Catalonië, Schotland, Baskenland en Ierland vragen aan de Europese beleidsmakers om het recht op zelfbeschikking te respecteren. Europa moet een duidelijk en positief antwoord bieden op hun vragen naar meer autonomie of onafhankelijkheid.”

De houding van de Europese Commissie en de Europese Raad tegenover het legitieme streven naar meer autonomie of onafhankelijkheid van een aantal Europese naties, vindt Demesmaeker verontrustend. “Op mijn herhaaldelijke vragen naar een standpunt over ontwikkelingen in Catalonië, Schotland en andere Europese naties krijg ik van de EU-instellingen steevast het antwoord dat dergelijke zaken tot de interne aangelegenheden van de lidstaten behoren. De Europese Unie weigert hierover dus een standpunt in te nemen. Dat is frustrerend én onverantwoordelijk. De Unie zou beter vooruit kijken en zich voorbereiden op de mogelijke gevolgen van het onafhankelijkheidsstreven in een aantal Europese naties.”

“Door deze boot steeds opnieuw af te houden, neemt Brussel het op voor de hoofdsteden en voor de bestaande lidstaten”, zegt Kamerlid Peter Luykx. “Niet voor de Europese burgers die in hun regio of natie streven naar een vorm van zelfbeschikking. Ook in Spanje houdt de regering in Madrid de boot af. Gisteren al ontving onze fractie de Catalaanse burgerdelegatie, die een ontwerp van eigen grondwet kwam voorstellen. In Spanje is het ongrondwettelijk om zelfs maar over de grondwet te debatteren. Enkel de burgers kunnen in deze taak slagen, omdat de politici vervolging riskeren indien ze de onafhankelijkheid voorbereiden. Absurd.” “We mochten overigens nog eens ervaren dat de Catalaanse beweging gekenmerkt wordt door een groot pluralisme”, zegt Kamerlid Peter De Roover. “Ze zorgt voor belangrijke impulsen voor het maatschappelijke debat over een onafhankelijk Catalonië. Dat is het middenveld op zijn best.”

De Catalanen van ‘Constituïm’ – de Catalan Constitutional Working Group – stelden hun ontwerp van grondwet ook voor aan de Vlaamse N-VA-fractie. Vlaams Parlementslid Jan Van Esbroeck: “Dit document werd opgesteld op basis van input van meer dan 3.000 Catalanen. Deze grondwet is opgesteld voor een nieuwe staat in Europa. Onze fractie steunt en erkent het recht op zelfbeschikking van elk volk, ook dat van de Catalanen.”

De voorstelling van deze grondwet staat ook centraal in de conferentie van vandaag. Demesmaeker: “Maar de aanwezige Europese volksvertegenwoordigers willen in de eerste plaats wél hun verantwoordelijkheid nemen. Ik ben heel fier dat ik zeven collega-Europarlementsleden uit vier verschillende politieke fracties heb kunnen verzamelen. Het gaat om de liberale ALDE-fractie, het radicaal-linkse GUE, de Groenen/EVA en de ECR-fractie. Met parlementair werk, opiniestukken en conferenties als deze zetten we het universele recht op zelfbeschikking en het democratische streven naar autonomie of onafhankelijkheid elke dag opnieuw op de kaart.”