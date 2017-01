Nieuwejaarke zoet groot succes ondanks het mindere weer

-Dilbeek- Nieuwejaarke zoet was ondanks het mistige weer van gisteren opnieuw een schot in de roos. Een vijfhonderdtal Dilbekenaren maar ook niet Dilbekenaren waren hun jaarlijkse afspraak op het gemeenteplein niet vergeten. Sinds deze traditie ontstond door samenwerking van cultuurraad met het gemeentebestuur, zakken jaarlijks meer en meer mensen af naar het gemeenteplein.

Traditiegetrouw kon je op nieuwjaarke zoet weer terecht voor een glaasje schuimwijn, een fruitsapje, warme soep en chocomelk en niet te vergeten de lekkere oliebollen (smoutebollen) van Martine Pitteljon, kortom voor ieder wat wils. Het is ook de gelegenheid bij uitstek om mekaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. En daar werd vandaag veelvuldig gebruik van gemaakt ook door mensen van het gemeentebestuur.



Zo zagen we ere-burgemeester Stefaan Platteau en zijn dame, burgemeester Willy segers, Schepenen Diane Van hove, Karel De Ridder en Anneleen Van Den Houte. Omstreeks 18u viel het doek over nieuwejaarke zoet 2017 en ging iedereen met de wensen en goede voornemens terug huiswaarts. Toen begon ook het opruimen door de verschillende vrijwilligers want zonder deze mensen geen nieuwejaarke zoet, waarvoor grote waardering en dank!



(de politie hield een oogje in het zeil)

Voor nog meer foto’s klik hier: