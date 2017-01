Toneelstuk CC ASSE – DE COLLEGAS

LOGE 10 MET LEGENDARISCH TONEELSTUK ‘DE COLLEGA’S’ IN CC ASSE

Op zaterdag 14 januari (20.30 uur – cultuurzaal Oud Gasthuis) speelt Loge 10 het legendarische theaterstuk ‘De Collega’s’ in cultuurcentrum Asse. Het theaterstuk van ’t Mechels Miniatuur Theater uit 1976 was de voorloper van de waanzinnig populaire TV-serie. Loge 10 zet het stuk op de scène met een 13-koppige cast. Tickets zijn verkrijgbaar via www.ccasse.be en via T 02/ 4560160.

Op zaterdag 14 januari trapt Loge 10 het nieuwe jaar in het cultuurcentrum af met het legendarische theaterstuk De Collega’s.

Iedereen kent de populaire sitcom die drie seizoenen lang de mensen aan de buis kluisterde. Maar deze TV-serie is gebaseerd op het even succesvolle theaterstuk dat in 1976 in het Mechels Miniatuur Theater in première ging.

De reeks die de televisie in eerste instantie niet wilde en die toen als theaterstuk zo populair werd dat de BRT het plots wél heel erg wilde. Het werd een onvergetelijke sitcom die drie seizoenen lang de mensen aan de buis kluisterde.

Dwarsdoorsnede van de Vlaamse ambtenarij

De Collega’s is een dwarsdoorsnede van de Vlaamse ambtenarij in de jaren ’70. Politieke benoemingen, vriendjespolitiek, partijkaarten, roddels, gekibbel en alles wat nog komt kijken bij het bureauwerk op de vierde verdieping van het Ministerie van financiën.

Loge10 Theaterproducties brengt dit Vlaams repertoire exact veertig jaar na de creatie opnieuw op de planken met een grote cast vol ronkende namen en met vooral heel veel humor.

Wie kent de flamboyante en legendarische figuren van de onsterfelijke tv-serie ‘De Collega’s’ niet: classificeerder eerste klas, Jomme Dockx (Luc Caals), bureauchef Philemon Persez (Yann Van den Brande), onderbureauchef Bonaventure Verastenhoven (Dirk Van Vaerenbergh), secretaresse Mireille ‘Maasje’ Puis (Ann De Winne), typiste Betty Bossé (An Vanderstighelen), anarchist Gilbert Van Hie (Kurt Defrancq), opsteller Jean De Pesser (Dirk Bosschaert), koffiemadame Arabelle (Lulu Aertgeerts), fils-a-papa Thierry Devucht (Guillaume Devos), Josee De Pesser (Hilde Van Wesepoel), Angèle Persez (Nathalie Wijnants), Esmeralda Van Renterghem (Dorien Schrijnemakers) en Wouter Vermeiren (Guido Borstels).

Meer info over de programmatie in CC Asse: Joeri Van Mulders, stafmedewerker CC Asse programmatie – T 02 456 01 64 en joeri@ccasse.be