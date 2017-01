Onbestuurbare slaat en zalft in 2017

Onbestuurbare uit Haaltert slaat en zalft in 2017

Bonifaas,

Gij dolle dwaas,

Belijder van het blauwe geloof,

Voor de waarheid blijft gij doof

Uw apostelen doen niet waarvoor ze werden gekozen

Ze zijn de behoeders van vage beloften en lege dozen

Hun calcuul van lage belastingen beschouwt de minister als onverantwoordelijk,

Maar hierover zwijgt gij, want dat is ongeriefelijk

Gij loopt de god van de Wijngaardweg achterna

Maar wat hebt ge nog aan algebra

Als ge leeft in het blauwe verleden

En wilt de macht bekleden

Zonder verkiezingen en zonder aandacht

Voor de burger, mijn gedacht

Ge denkt nog steeds dat de lucht proper is en seks vies

Beste Bonifaas en blauwe familie, mijn advies :

Doe eens wat AHA doet en kies voor de Haaltertse burgers

In plaats van voor de wurgers

Van het gezond verstand

Nieuw jaar, zelfde buikklacht

Onbestuurbare geeft niet om hoge of lage rentes

Habet duos testiculos et bene pendentes