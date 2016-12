Regelgeving rond elektrische fietsen zijn verwarrend

De regelgeving rond elektrische fietsen zijn gewoon verwarrend

De nieuwe regelgeving voor snelle elektrische fietsen werd van kracht op 1 oktober 2016 en is volgens bevoegd minister François Bellot al aan herziening toe. De minister paste de wegcode aan zodanig dat de zogenaamde speed pedelecs, zou worden beschouwd als bromfietsen. Ondanks een aantal versoepelingen blijken er toch een aantal zaken niet geheel logisch in elkaar te zitten, dat blijkt uit parlementaire vragen van N-VA-Kamerleden Bert Wollants en Daphné Dumery.

Het gaat specifiek over de regels voor fietsstraten, waarbij bepaalde snelle elektrische fietsen de andere fietsers niet mogen inhalen en waarbij ze ook niet naast elkaar mogen rijden. Niet erg logisch vindt het Kamerlid en ook de minister.

“In een fietsstraat is de snelheid hoe dan ook beperkt tot 30 km/u, dat een gewone fietser dan wel een andere fietser mag inhalen en sommige snelle elektrische fietsen niet is ronduit bizar. Ook het verbod om naast elkaar rijden, is moeilijk uit te leggen. De wegcode is er op deze manier niet veel duidelijker op geworden voor de gebruikers”, vindt Wollants.

Toch blijven er ook daarbuiten voor de snelle elektrische fiets heel wat regels overeind die zeker mogen geëvalueerd worden. Zo blijft het verwarrend dat fietsers mogen rijden in voetgangerszones op voorwaarde dat ze niet sneller dan stapvoets gaan, maar dat men met een speed pedelec moet afstappen. “Een grondige herziening en actualisering van de verkeerswet uit de jaren ’70 staat nochtans in het regeerakkoord”, vult Dumery aan.

Ook de verschillende regels voor verschillende soorten fietspaden in de bebouwde kom, kunnen best eens geëvalueerd worden. Maar beide Kamerleden twijfelen of de minister hierin zal slagen voor het einde van de bestuursperiode.