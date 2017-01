Kempense Heuvelrug krijgt Vlaamse ondersteuning – 300.000 euro investeringen voor het toerisme in de Kempen

Toerisme Vlaanderen trekt ruim 500.000 euro subsidies uit voor de realisatie van twee ambitieuze projecten in de Kempen en in de rest van Vlaanderen: de toeristische ontwikkeling van de Kempense Heuvelrug in Kasterlee en de binnen- en buitenlandse promotie van meerdaagse fietsvakanties. Toerisme Provincie Antwerpen zal samen met tal van partners dankzij de middelen de projecten kunnen uitvoeren.

De Slapende Reus

Met zijn mix van zand, duinen, dennen en spectaculaire boomwortels vormt de Kempense Heuvelrug een van de meest iconische landschappen in de Kempen. De Provincie Antwerpen, Toerisme Provincie Antwerpen, de gemeente Kasterlee en Regionaal Landschap Kleine en Grote en Nete stelden op basis van een landschapsstudie een toeristisch ontwikkelingsplan op. Dat plan moet resulteren in sterke toeristische producten voor het gebied. Het landschap vormt daarbij telkens de belangrijkste inspiratiebron.

Gedeputeerde voor toerisme Bruno Peeters: “In Kasterlee werken we volgend jaar aan enkele veelbelovende projecten voor kinderen: een wandeling rond het thema ‘zand’, een uitdagend spel met natuurlijke hindernissen en een zoektocht naar De Slapende Reus. We zullen ook investeren in betere onthaal- en rustpunten in en rond Provinciaal Groendomein Hoge Mouw. Op die manier wordt de Kempense Heuvelrug extra aantrekkelijk voor een heel uiteenlopend publiek. Samen met de partners en de steun van Toerisme Vlaanderen investeren we in totaal 1,3 miljoen euro in het project.”

Fietsvakanties in Vlaanderen

Toerisme Provincie Antwerpen coördineert de komende jaren het internationaal fietsproduct ‘Fietsvakanties in Vlaanderen’. Dit samenwerkingsverband tussen de vijf Vlaamse provincies wil zowel het aanbod als het aantal meerdaagse fietsvakanties in Vlaanderen stimuleren. Het project wil vooral expertise uitwisselen tussen toeristische organisaties en touroperators of routeplatformen. Het project wil drempels wegnemen en private ondernemers zoveel mogelijk kansen geven om nieuwe producten te ontwikkelen.

Gedeputeerde voor toerisme Bruno Peeters: “Zo zullen we touroperators concrete voorstellen aanreiken voor fietsvakanties rond drie thema’s: Bier, Vlaamse meesters en Vlaamse toppers. Verder kunnen we de juiste partners samenbrengen om bijvoorbeeld bagagevervoer tussen hotels mogelijk te maken. De internationale markt van de meerdaagse fietsvakanties biedt op economisch vlak enorme groeikansen. Ook de fietsvriendelijke horeca in onze provincie zal daar beter van worden. In totaal wordt er 500.000 euro in het project geïnvesteerd.”

In het kader van het impulsprogramma fiets- en wandelnetwerken investeert Toerisme Vlaanderen in projecten die de beleving van de netwerken voor de internationale toerist verhogen en het toeristisch ondernemerschap langs de netwerken versterken.

Het project ‘De Slapende Reus’ ontvangt 316.494 euro subsidies. Het interprovinciaal fietsproduct ‘Fietsvakanties in Vlaanderen’ kan rekenen op 222.375 euro financiële steun.