Zaterdag 4 en zondag 5 maart keert het wereldvermaarde APASSIONATA terug naar de Antwerpse Lotto Arena. ‘Cinema of Dreams’ is een gloednieuwe show, met de mooiste paardenrassen (Arabische volbloeden, Friezen, Lusitano’s, Noriker,..), onder begeleiding en bereden door legendarische ruiters; Bartolo Messina, Christophe Bournique, Daphne de Visser e.v.a. “De manier waarop de verschillende paardenrassen worden voorgesteld in combinatie met de traditionele rijtechnieken, is bijzonder en uniek. ‘Cinema of Dreams’ is een ongeëvenaard meesterwerk dat je moet gezien hebben, zeker als je van paarden houdt!”, klinkt het bij de organisatie. Tickets voor APASSIONATA kan je bestellen, via www.teleticketservice.com of telefonisch, op 070/345.345 (Max. €0,30/Min).

In maart komt APASSIONATA – Europa’s grootste en succesvolste paardenshow – al voor de 12de keer naar ons land, maar dit keer met een gloednieuwe show. Creatief directeur Holger Ehlers: “Voor elke nieuwe voorstelling waarmee we op tournee gaan, leggen we de lat hoger. Dankzij het nauwkeurige teamwork creëren we in ‘Cinema of Dreams’ een gedetailleerde wereld, zonder dat de magie verloren gaat. Wij hebben de mooiste paardenrassen, de beste ruiters, de strafste stunts, prachtige kostuums, dansers en aangepaste muziek die de gevoelens en gedachten van de fantasiewereld vertaalt naar tastbare emoties. Geloof me; na afloop van de voorstellingen zal het publiek ontroerd zijn.”

Sterren

Nu al hebben meer dan een half miljoen Europeanen tickets gekocht voor de nieuwe APASSIONATA tournee ‘Cinema of Dreams’. “De Spaanse publiekslieveling Bartolo Messina is opnieuw van de partij. Hij is er in geslaagd om twee kleine kuddes paarden te laten optreden, zonder begeleiding maar enkel door hun vriendschap- en vertrouwensband. Ook onze rijdende Franse comedian Christophe Bournique is erbij, net als de Nederlandse Daphne de Visser. Zij laat op haar Noriker koudbloedpaard elegante dressuuroefeningen zien. Het Team Hasta Luego rijdt in galop op Iberische paarden, tussen brandende obstakels. Tricky rider Laury Tisseur staat op de ruggen van twee buitengewone Lusitano paarden, die alleen al dankzij hun opvallend uiterlijk de aandacht zullen trekken. Ook de prestigieuze Voltigeurs du Monde zijn er opnieuw bij. Deze equipe wordt voortdurend versterkt met nieuwe ruiters, waardoor trainer en Frans trick riding kampioen (sinds 1978) Erik Hasta Luego nieuwe trucs boven, onder en op de paarden kan laten zien”, klinkt het bij APASSIONATA.

De parade van de Arabische volbloeden, elegante Azteca’s, prestigieuze Friezen, Duitse Holsteiners, Nederlandse KWPN, stoere Lusitano’s, schattige Shetland pony’s, aparte Noriker Thomas en zelfs de bekende Tinkers, zijn voor de paardenliefhebbers een ware streling voor het oog. Meer dan 50 paarden maken tijdens de voorstelling hun opwachting.

Cinema of Dreams

Dit indrukwekkende twee uur durend spektakel is gebaseerd op een verhaal dat elke toeschouwer bij de hand neemt en begeleidt van scène tot scène. Het nieuwste APASSIONATA-programma “Cinema of Dreams” nodigt het publiek uit op een reis doorheen de filmindustrie: Eve en Tom raken betoverd door de magie van film en vanaf dat moment zal hun leven volledig in teken van ‘Cinema of Dreams’ staan. Het publiek volgt samen met de twee vrienden de evolutie van de bioscoop, het verval en de mogelijke redding…

Cijfers

Hoe groots en indrukwekkend APASSIONATA werkelijk is, wordt duidelijk door deze cijfers; Per showweekend zijn er 90 medewerkers voor en achter de schermen actief. Zij leggen 1500 m2 rijmatten, die bedekt worden met 100 ton zand. Er worden 9 km kabels gebruikt voor licht en geluid. Meer dan vijftig showpaarden worden opgevangen in 2 opgebouwde arena’s, 1000 kg paardenmuesli, 70 balen stro, enzoverder.

APASSIONATA, ‘Cinema of Dreams’ komt op zaterdag 4 (14.00 en 20.00 uur) en zondag 5 maart 2017 (16.00 uur) naar de Lotto Arena in Antwerpen. Tickets kan je bestellen via www.teleticketservice.com of op 070/345.345 (Max. €0,30/Min).