Den burgemeester heeft geklapt en zal de pompiersolloesje bespreken

Den burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese heeft geklapt en zal de pompiersolloesje bespreken met Tony Swings – prins carnaval 1999 en Bart Van den Neste – prins carnaval 2000. Het gaat over een aanpassing van het reglement tijdens carnaval Aalst en het toekennen van de plaatsen die de pompierswagens van carnavalgroepen mogen innemen om de veiligheid te garanderen. Zie vorig artikel.

Carnaval. Het zal Oilsjt altijd wel blijven beroeren…Wie mij een beetje (echt!) kent, weet dat ik Carnaval in al zijn aspecten in mijn hart draag. Nieuw woord voor 2017:’pompiersolloesje’ (= oplossing voor de plaatsing van alle pompiers-uitgangswagens). Ik ga in overleg – zoals ik al eerder zelf aankondigde – met alle betrokkenen. Ik zal dan ook uitleggen waar ik allemaal rekening moet mee houden.

Respect voor eerdere regeling. Maar Carnaval 2000 is natuurlijk niet hetzelfde als Carnaval 2017. De veiligheidsuitdagingen zijn gevoelig moeilijker geworden. Dus:

Geachte Heer Swings,

Geachte Heer Van den Nest,

Geachte Pompierliefhebber,

U ontvangt kortelings een uitnodiging voor een overleg na de jaarwisseling. Ik ben er als burgemeester om te helpen en niet om te ambeteren. Nooit vergeten!